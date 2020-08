Die Pensionisten Ortsgruppe Völkermarkt gratuliert

„Milli Kues“ zum 80. Geburtstag!

Milli Kues, geboren in St. Veit im Jauntal, kann sich nur auf eine glückliche Jugendzeit erinnern – und mit Stolz erzählt sie von ihrer Jugendliebe, den Pepi Kues aus dem Nachbardorf – mit dem sie nun 58 Jahre verheiratet ist.

Ein Ehepaar, das man immer ganz früh am Morgen - bei ihrem täglichen Spaziergang antreffen kann. Daraus resultiert wohl, das Gesundbleiben und Fröhlichkeit zum Älterwerden ganz wichtig ist.

Immer mit einem Lächeln auf den Lippen und einer vernünftigen Denkensweise, kann man überzeugt, ein hohes Alter erreichen – so das Motto von Milli und Pepi Kues.

Fleiß und Einsatzwille begleiteten die Beiden ein Leben lang!

18 Jahre, waren Milli und ihr Mann beim PVÖ Völkermarkt ganz wichtige und nicht wegzudenkende Mitarbeiter, in den Senioren-Räumen, an der Schank – durchgehend bei allen Veranstaltungen.

Zu diesem Runden Geburtstag „80 Jahre Milli Kues“ bemühten sich Margarethe Saliternig und Klaus Hofer – die besten Wünsche und eine herzliche Gratulataion im Namen aller Mitglieder des PVÖ Völkermakrt - mit einem Blumenstrauß zu überbringen.

Danke an Milli, die es sich nicht nehmen ließ – ihre Gäste mit Kuchen und Kaffee zu verwöhnen.

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Klaus Hofer