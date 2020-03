Ein besonderes Konzert der Wiener Sängerknaben lockte nach St. Kanzian.

ST. KANZIAN. Vergangenen Freitag fand ein unvergleichliches Konzert mit den Wiener Sängerknaben im K3 in St.Kanzian statt. Unter der Leitung von Manolo Cagnin wurde den Besuchern ein besonderes Hör- und Klangerlebnis serviert. Insgesamt waren rund 100 aktive Knaben im Alter von neun bis 14 Jahren im Chor der Wiener Sängerknaben dabei, welche den Besuchern ein Paket an musikalische Unterhaltung boten. Nach dem Konzert konnten zudem handsignierte CD´ s der Sängerknaben erworben werden. Unter den vielen Besuchern waren auch der Bürgermeister von St. Kanzian Thomas Krainz, der Bürgermeister von Völkermarkt Valentin Blaschitz, der Vizebürgermeister von St. Kanzian Alois Lach, der Pfarrer Friedrich Isop, die Direktorin des Alpe Adria Gymnasiums Therese Volpe-Pühringer, der Kapellmeister vom Musikverein Möchling - Klopeiner See Klaus Kniely und der Frontmann der Lauser Andreas Hinker.