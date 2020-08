Am Samstag- ganztägig, feierte die WERNER BERG GENIESSEREI, am oberen Hauptplatz in Bleiburg unter dem Motto "Dirndl meets Lederhosn", ein Fest in Tracht.

Bei perfektem Wetter servierten die Chefs Catrina und Andreas Bernik mit dem tollen und sehr netten Team Spanferkel und weitere kulinarische Köstlichkeiten.

"QUETSCH MA LIVE" sorgte für beste Stimmung am oberen Hauptplatz, in Bleiburg.