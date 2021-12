Der 8-jährige Jonas hat eine besondere Geschichte. Wir sprachen mit seiner Mama und Tante, welche Auswirkungen das auf seine Familie hat.

VÖLKERMARKT. Laut Jonas' Tante Chiara kam der junge Kämpfer als kerngesundes Baby zur Welt. "Nach ungefähr einem Monat hat er dann den Saugreflex verlernt. Da wurde uns klar, das etwas nicht stimmt." Darauf folgten viele Krankenhausaufenthalte und Untersuchungen. Schließlich wurde 2013 bei ihm das sogenannte "Netherton Syndrom" festgestellt. Sowohl Tante, als auch Mama waren im ersten Moment erleichtert, mussten aber bald feststellen, dass die Diagnose überhaupt nicht zu Jonas' Symptomen passt. Nach der 6-fach-Impfung im Jänner 2014 traten bei Jonas plötzlich Blitz-Nick-Salaam-Anfälle auf. Also musste der junge Kämpfer wieder ins Krankenhaus. Im Februar 2014 bekam Jonas dann eine Magensonde, da er die Nasensonde leider nicht vertrug. "Wieder begannen die Ärzte zu forschen, um die richtigen Medikamente zu finden. Jede Woche ein EEG. Jede Woche betete man, das die Anfälle zurück gehen würden. Doch leider ohne Erfolg. Kein Medikament brachte die erwünschte Lösung. Es half nur noch die sehr starke Kortison-Therapie", erinnert sich Mama Julia zurück.

Vom Regen in die Traufe

"Leider blieben wir mit den Problemen nicht lange verschont. Da bei Jonas leider nichts im Magen blieb, begannen wir wieder mit der Suche, welche Nahrung Jonas vertragen könnte, dutzende Flaschen- und Sondennahrungen haben wir durchprobiert, nur leider ging es immer nur 2 bis 3 Monate gut, dann fing Jonas wieder nach jeder Mahlzeit zu Erbrechen an. Im Juni 2014 dann die große Frage: Setzt man eine Dünndarm-Sonde und wird es dann besser? Die Operation war sehr lange, da er auch einen Portkatheter gebraucht hat und zugleich die PEG-Sonde durch einen Button ersetzt wurde", erzählt Chiara. Laut ihr gab es dann endlich einen Erfolg. Jonas hörte auf zu brechen und konnte so über 20 Stunden durch ernährt werden. Und Ende Juni durfte er dann endlich heim zu seiner Familie.

Wieder Probleme

Im März 2019 drehte sich plötzlich der Darm von Jonas um und er musste schnell ins Krankenhaus für eine Notoperation, da sich sein Bauch innerhalb kürzester Zeit aufgebläht hatte. Jonas war dann drei Monate lang im Tiefschlaf und musste drei Mal am Bauch operiert werden. Viele wichtige Bereiche vom Darm mussten entfernt werden und er bekam für kurze Zeit einen künstlichen Darmausgang. Das Hoffen war groß, dass die restlichen 75 Zentimeter von Jonas' Darm nicht weiter absterben würden. Die Angst, ob Jonas das alles schaffen wird, war groß. Aber er kämpfte sich zurück ins Leben. Seine Ernährung musste auf Infusionsnahrung umgestellt werden. Jonas bekam bei einer weiteren, sehr langen und schwierigen Operation einen zentralen Venenkatheter, kurz ZVK, in den rechten Oberschenkel, da er viele Thrombosen hat. Mama, Oma und Tante Chiara mussten lernen, wie man die Infusionsnahrung steril an- und abhängt.

Langer Weg

Im Herbst 2019 ging Jonas dann zur Schule. "Er liebt Kinder und die Schule machte ihm auch immer Spaß", erzählt Jonas' Mama Julia. Leider begannen dann laut Julia und Chiara zeitgleich auch die nächtlichen Schreiphasen. Jonas konnte keine Nacht in Ruhe durchschlafen. Jede Nacht schrie er mehrmals im Halbschlaf auf und konnte sich nur sehr schlecht wieder beruhigen, und das ging ab und zu im Minutentakt durch. Aber leider wusste niemand, woher diese Schreiphasen kommen. "Als die Ärzte keine Erklärung mehr dafür hatten, sind wir nach Villach zum Schlaflabor. Dort bekamen wir die richtige Hilfe mit dem Tipp, dass man ein Schlafentzugs-EEG machen sollte. Dann sind wir wieder nach Klagenfurt ins ELKI. Hier machte man dann dieses Schlafentzugs-EEG und man sah, dass Jonas wieder Anfälle hat. Jonas dürfte andauernd Anfälle gehabt haben, nur keine sichtbaren, das war dann auch die Erklärung für seine nächtlichen Schreiphasen. Man zog den Zusammenhang, dass der Kurzdarm die Medikamente für die Epilepsie nicht aufnehmen würde. Somit hat man versucht, die Epilepsiemedikamente intravenös zu geben. Nach fast sieben Monaten konnte Jonas endlich wieder so gut wie die ganze Nacht durchschlafen. Das war eine große Erleichterung für uns alle", erinnert sich Julia.

Viele Tests

"2019 haben wir dann den Impfschaden eingereicht. Der Gutachter aus Salzburg hat uns dann eingeladen zum Ersttermin. Es wurde Blut von Jonas und Mama Julia abgenommen um die Genetik nochmal von Grund auf anzuschauen. Danach mussten wir warten und hoffen", erzählt Tante Chiara. Im Jahr 2021 war laut ihr dann die Befundbesprechung in Salzburg. Es wurde ein Gen gefunden, das die Anfälle von Jonas erklärt. Man nennt es SPTAN1. Im Chromosom 9 fehlen 6 Buchstaben hintereinander, und genau diese 6 fehlenden Buchstaben haben eine seltene Krankheit ausgelöst, die man frühkindliche epileptische Enzephalopathie nennt. Aber Jonas und seine Familie geben nicht auf und kämpfen jeden Tag für den jungen Mann. Laut Mama Julia ist es manchmal sehr schwierig, da es oft lange Wartezeiten bei Unterstützungen zum Beispiel gäbe. "Sein Rollstuhl kostet zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Und bei allen Stellen fast schon betteln zu müssen, ist mühsam. Die Leuchträder zum Beispiel muss ich selbst bezahlen, da sie ja nicht notwendig sind", erzählt Julia. Aber hier könne sie sich auf den Rückhalt durch ihre Familie und die Pfleger von Jonas verlassen, was sie sehr freuen würde. Wenn jemand nähere Informationen zu Jonas und seiner Krankheit haben möchte, kann man sich diese auf seiner Facebook-Seite oder auf Instagram holen.