Die Goldhaubenfrauen Kühnsdorf pflegen kulturelle, gemeinschaftsfördernde und karitative Aufgaben. Maria Tarkusch wurde bei der Jahreshauptversammlung als Obfrau wiedergewählt.

KÜHNSDORF. Die Jauntaler Goldhaubenfrauen Kühnsdorf freuten sich nach der pandemiebedingten Pause heuer wieder ihre Jahreshauptversammlung abhalten zu können. Obfrau Maria Tarkusch begrüßte die Mitglieder und Ehrengäste im Gasthaus Obersteiner in Kühnsdorf und konnte trotz der massiven Einschränkungen in den vergangenen beiden Jahren einen sehr positiven Tätigkeitsbericht präsentieren.

Unterstützung

„Dank meiner so motivierten Frauen ließen wir uns von Corona nicht unterkriegen", sagte Tarkusch. "Es war uns eine besondere Ehre, im Rahmen eines Archivbesuches dem gebürtigen Wasserhofener Thomas Zeloth zu seiner Ernennung zum Direktor des Kärntner Landesarchiv zu gratulieren. Im Sinne unserer kulturellen, gemeinschaftsfördernden und karitativen Aufgabenstellung stellten wir als Buchpatinnen dem Landesarchiv eine schöne Summe zur Erneuerung eines Arznei- und Kräuterbuches aus dem 16. Jahrhundert zur Verfügung." Die Marktkapelle Eberndorf-Kühnsdorf wurde anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens ebenfalls von den Goldhaubenfrauen beim Ankauf eines Musikinstrumentes unterstützt.

Tradition pflegen

"Obwohl zahlreiche schon traditionelle Veranstaltungen nicht stattfinden durften, nützten wir die erlaubten Gelegenheiten, um Feste auch mit unserer Festtagstracht zu verschönern", berichtete Maria Tarkusch weiter. Zu den Beispielen gehören der Bezirkstag der Kärntner Landsmannschaft in Völkermarkt und die Landesjahreshauptversammlung im Schloss Krastowitz, die Buchpräsentation der Bürgerfrauen in Völkermarkt und der diesjährige Josefimarkt. "In einer kurzen Pandemiepause brachten wir sogar unseren Gemeinschaftsausflug nach Radenthein unter", freut sich Tarkusch.

Umsichtige Planung

Kassierin Claudia Colazzo konnte von einer umsichtigen Planung berichten: „Leider waren die beiden letzten Jahre durch die Pandemie einnahmenseitig alles andere als rosig. Dennoch gelang es uns dank der Reserven, die Gemeinschaft gebührend zu pflegen und auch die eine oder andere Spende zu tätigen.“

"Bleibendes Zeichen"

Landesobmann Heimo Schinnerl und Bezirksobmann Albert Ulrich von der Kärntner Landsmannschaft dankten den Goldhaubenfrauen "nicht nur für ihre unermüdliche Arbeit im engeren Gemeindebereich, sondern auch für ihren solidarischen Einsatz und die Hilfen auf Bezirks- und Landesebene." Bei der Neuwahl wurde Maria Tarkusch – zum bereits fünften Mal – als Obfrau wiedergewählt. Neben Vorschlägen für die Jahresplanung 2022 wurde auch das 50-Jahr-Jubiläum, das die Jauntaler Goldhaubenfrauen Kühnsdorf im Jahr 2023 feiern werden, bereits angesprochen: "Wir wollen wieder ein bleibendes Zeichen zur Ortsverschönerung unterstützen und uns so noch attraktiver für junge Trachtenträgerinnen machen", sagt Tarkusch.