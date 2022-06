Bei den Kammeraden der Feuerwehr St. Peter konnte gestern das Tanzbein geschwungen werden.

SANKT PETER AM WALLERSBERG. Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter am Wallersberg und ihr Kommandant Christian Kassl luden gestern zu ihrem traditionellen Sommerfest am Sportplatz. Für die musikalische Untermalung des Abends sorgten der bekannte Musiker Marc Pircher und "die Lauser". Neben des musikalischen Leckerbissens konnte man sich auch mit hauseigenen Schmankerln der Feuerwehr verwöhnen lassen. Der Zweite Teil des Events findet morgen ab 10 Uhr beim Frühshoppen statt. Der Musiker "Udo Wenders" und die Gruppe "Oberkrainer Power" sorgen hierbei für die musikalische Unterhaltung.

Tolle Zusammenarbeit

"Ich bin sehr stolz, dass meine Kameradinnen und Kammeraden so perfekt zusammenarbeiten und dieses große Event ermöglichen. Wir hoffen auf sehr viele Gäste und ein tolles Festwochenende hier in Sankt Peter am Wallersberg", erzählt der Kommandant Christian Kassl.

Viele Besucher

Unter den Gästen konnte man auch den Bürgermeister der Gemeinde Völkermarkt Markus Lakounigg, den Bürgermeister von Neuhaus Patrick Skubel, der Vizebürgermeister Wolfgang Tischler, den Vizebürgermeister Thorsten Unterberger, die beiden Stadträte Andres Sneditz und Stefan Riepl, den Bezirksfeuerwehrkommandanten-Stellvertreter Werner Opetnik und die Gemeinderäte Günther Hanin und Thomas Piroutz begrüßen.