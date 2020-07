Gestern fand das erste Konzert der Kultursommernächte statt.

GALLIZIEN. Die Eventagentur "me evento GmbH" rund um Thomas Taupe veranstaltet in Kooperation mit dem Gasthaus Zenkl und mit der WOCHE als Medienpartner im Juli und August die Kultursommernächte beim Veranstaltungsgelände unter dem Wildensteiner Wasserfall in Gallizien. Ob Kabarett, Blasmusik, Volksrock, Oberkrainer, Pop/Rock oder A-Cappella – es ist für jeden etwas dabei. Gestern ging das erste Konzert der Veranstaltungsreihe über die Bühne. Zahlreiche Besucher fanden sich unter dem Wildensteiner Wasserfall zusammen und genossen die Musik der "Lustigen Oberkrainer" und der Gruppe "Stirje Kovaci". Unter den Besuchern waren unter anderem auch der Altbürgermeister der Gemeinde Gallizien Rudolf Tomaschitz und der Bürgermeister der Gemeinde Zell Heribert Kulmesch.