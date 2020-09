Dieses Wochenende wurde zum ersten Wald- und Wiesnfest in der Walderlebniswelt Klopeiner See geladen.

ST. KANZIAN. Am Samstag und Sonntag ging das erste Wald- und Wiesnfest in der Walderlebniswelt Klopeiner See über die Bühne. Zu den zahlreichen Attraktionen im Outdoor- und Indoor-Bereich gab es an diesen beiden Tagen zusätzliche Highlights, wie der Auftritt und die Animation von "Dido & Beatrice", Ponyreiten, Kinder-Wiesn-Styling und vieles mehr. Der Musikverein Möchling Klopeiner See, sorgte unter der musikalischen Leitung des Obmanns Christoph Tanzer, für eine gute Stimmung.