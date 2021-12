BEZIRK VÖLKERMARKT. Die Firmenleitung der Firma MP Putz mit Sitz in St. Primus organisierte für ihre Weihnachtsfeier eine Tombola mit über 50 Preisen. Durch den Losverkauf konnten 716 Euro Gewinn erzielt werden, der noch am selben Abend komplett an den Round Table 47 Völkermarkt übergeben wurde. „Die Teilnehmer der Tombola waren mehr als großzügig, der Round Table bedankt sich im Namen aller Familien, die im Bezirk Hilfe benötigen“, sagt Paul Morocutti im Namen des Round Table 47.