Erstmals seit einigen Jahren gibt es in St. Kanzian wieder 36 Schüler im ersten Jahrgang.

ST. KANZIAN. Kommenden Montag startet im gesamten Bezirk das neue Schuljahr. In der Volksschule St. Kanzian gibt es erstmals seit einigen Jahren wieder zwei erste Klassen mit jeweils 18 Schülern. Somit starten 36 Taferlklassler am Montag in St. Kanzian in das Schulleben.

Geburtenstarker Jahrgang



"Wir haben zwar immer wieder etwas größere Klassen, aber zwei erste Klassen mit 18 Schülern pro Klasse hat es schon länger nicht mehr gegeben", erklärt Direktor Josef Anton Kummer. Der Jahrgang 2013/14 kann in der Gemeinde St. Kanzian also durchaus als geburtenstarker Jahrgang bezeichnet werden. "Im Durchschnitt gibt es bei uns zwischen zwölf und 20 Schüler pro Jahrgang", erläutert der Direktor.

Neun zweisprachige Schüler



"Bei den ersten Klassen gibt es heuer eine einsprachige Klasse mit 18 Kindern und eine gemischtsprachige Klasse, auch mit 18 Schülern", erklärt Kummer. In der gemischtsprachigen Klasse sind neun Kinder zweisprachig, die restlichen neun Kinder einsprachig. "Diese Klasse wird mit Teamlehrer unterrichtet."

Die Schutzmaßnahmen



Für das kommende Schuljahr bekommen die Schulen im Bezirk einen Punktekatalog bezüglich der Covid19-Schutzmaßnahmen, ausgearbeitet vom Bundesministerium bzw. der Bildungsdirektion. "Hier gibt es laufend Neuerungen. Wir werden aber alle Hygienemaßnahmen natürlich einhalten, soweit sie durchführbar sind", so Kummer. Den Mindestabstand im Klassenraum immer einzuhalten sei aber schwierig. "Vor allem bei so großen Klassen, wie jetzt bei den ersten Klassen, ist das nicht immer möglich.

In der ersten Zeit werden die Kinder auch zusammen an einem Tisch sitzen müssen, da es bei den bestellten Einzeltischen leider zu Lieferverzögerungen kommt."

Corona-Ampel



Die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen habe im vergangenen Schuljahr aber bereits größtenteils sehr gut funktioniert. "Während des Lockdowns waren nur sehr wenige Kinder in der Schule, da gab es überhaupt keine Probleme", erklärt der Direktor. Als im Mai der Schichtbetrieb in den Schulen gestartet wurde, wurden aufgrund einer kleinen Schülerzahl alle Schüler wieder in kleineren Gruppen unterrichtet. "Auch das hat gut funktioniert. Wir hoffen aber natürlich alle, dass das kommende Schuljahr wieder weitestgehend normal sein wird und die geplante Corona-Ampel eine Erleichterung darstellen wird."