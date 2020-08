Heuer stand das Thema "Wiese" im Mittelpunkt der kreativen Wochen.

RECHBERG. Auch heuer haben wieder 94 Kinder zwei besondere Ferienwochen in Rechberg erlebt. Gemeinsam mit Künstlern und Pädagogen wurde das Thema "Wiese -travnik" in verschiedenster Weise bearbeitet. Die Wiese und alles, was sich auf der Wiese bewegt und vor allem die Schönheit der Blumen und die Vielfalt der Tiere standen im Mittelpunkt. 15 Künstler und Pädagogen haben mit viel Freude und Aufmerksamkeit die Kinder begleitet. Das Jugendzentrum - die Kommende von Rechberg - wurde erfüllt von der Freude, dem freundschaftlichen Miteinander, dem Gesang und Tanz und den Puppen "der jungen Künstler".