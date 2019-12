Altstoffsammelzentrum Völkermarkt – Inbetriebnahme

Seitens der Stadtgemeinde Völkermarkt wurde am Betriebsgelände der FCC Entsorga Entsorgungsgesellschaft mbH in Höhenbergen das neue Altstoffsammelzentrum errichtet.

Die Baumaßnahmen konnten mittlerweile abgeschlossen und der Probebetrieb gestartet werden.

Als allererster „Kunde“ im neuen Zentrum konnte Günther Hrast von Umweltstadtrat Gerald Grebenjak herzlichst begrüßt werden.

Die Neuerrichtung war erforderlich um die gesetzlichen Standarts einzuhalten. Wir errichteten auch keinen „Mercedes“ unter den Altstoffsammelzentren sondern nur das was gesetzlich notwendig ist, erklärt StR Gerald Grebenjak. Erfreulich ist auch, dass im Rahmen der interkommunalen Nutzung die Gemeinde Diex dieses Altstoffsammelzentrum auch in Anspruch nehmen wird. Gemeinsam mit der Gemeinde Diex werden wir im Frühjahr auch eine offizielle Eröffnung vornehmen, so StR Gerald Grebenjak abschließend.