Jennifer Leitner betreibt seit mittlerweile fünf Jahren das "Animal's Home" in Kühnsdorf inklusive Hundesalon.

KÜHNSDORF. Seit einem Jahr hat Leitner auch ein zweites Geschäft in Ferlach und sie sprach mit uns über ihre Arbeit.

Alles für das Tier

Auf die Frage hin, was sie dazu gebracht hat, das Geschäft zu eröffnen, antwortet Leitner: "Das Angebot in der Umgebung war sehr gering. Es gab sehr wenige Möglichkeiten, Tierfutter oder auch verschiedenes Zubehör zu kaufen. Außerdem wollte ich mich schon immer mal selbstständig machen. Und so kann ich den Leuten eine größere Auswahl bieten, damit sie immer was für ihre tierischen Freunde zu Hause haben."

Einmal schneiden, bitte

Beim Frisieren und Schneiden der Hunde sind die Damen aus dem "Animal's Home" zu zweit. "Kleine Hunde kommen auf den Tisch, bei größeren Rassen machen wir das am Boden, damit die Verletzungsgefahr verringert wird. Nach Terminvereinbarung kann jeder seinen Hund vorbeibringen", sagt Leitner.

Teamwork

Laut Leitner ist das Lustigste an ihrer Arbeit das Teamwork. "Wir passen in unserem Team einfach so toll zusammen." Außerdem sei es laut ihr gerade bei der Arbeit mit Tieren sehr wichtig, dass das Team eingespielt ist und man sich aufeinander verlassen kann, um bestmöglich arbeiten zu können

Vielfältig

Im Geschäft gibt es aber nicht nur Leckerlis für Hunde und Katzenfutter: von Einstreu für Nagetiere über Vogelfutter bis hin zu Aquariumfischen ist alles vertreten. "Wir haben unser Sortiment komplett auf Kundenwünschen aufgebaut. Anfangs bin ich nur mit Stift und Zettel umhergelaufen und habe die Kunden gefragt, was sie denn brauchen. So kann ich jetzt sichergehen, dass für jeden was dabei ist", freut sich Leitner.

Wichtige Information

Ab diesen Februar gibt es bei Leitner auch die Möglichkeit, Agrarfutter zu bestellen. Einen Lieferservice für ihre Waren hat sie bereits. Hier kann man per Telefon bestellen und einen Liefertermin vereinbaren. Die Waren werden dann zum vereinbarten Zeitpunkt bis vor die Haustüre geliefert. "Viele dachten in den Lockdowns, dass wir geschlossen sind. Aber da wir unter den täglichen Bedarf fallen, konnten wir Gott sei Dank die ganze Zeit unter Einhaltung der Maßnahmen geöffnet lassen. Auch mit dem Lieferservice wollten wir einen Mehrwert für unsere Kunden bieten", schließt Leitner ab.