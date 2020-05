231 Feuerwehrmänner waren auch heute wieder beim Waldbrand in Leppen im Einsatz. Die Sperre der Luschalandesstraße konnte am Nachmittag aufgehoben werden.

EISENKAPPEL-VELLACH. Seit drei Tagen kämpfen die Einsatzkräfte in Leppen, in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach, gegen einen Waldbrand (mehr dazu hier). "Brand aus" konnte auch heute noch nicht gegeben werden.

231 Feuerwehrmänner im Einsatz

Auch heute waren in Leppen wieder insgesamt 231 Feuerwehrmänner im Einsatz. Der Katastrophenzug 4 (St. Veit an der Glan und Feldkirchen mit 90 Feuerwehrmännern) war mit der Bekämpfung der Glutnester im steilen Gelände beschäftigt. Weiters waren auch zwei Hubschrauber des BMI und zwei Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres am Löscheinsatz beteiligt. Um 15.30 Uhr wurde von der Einsatzleitung das Ende des Löscheinsatzes bekannt gegeben. Somit konnte die Sperre der L130 ( Luschalandesstraße ) aufgehoben werden. Laut Einsatzleitung ist der Brand unter Kontrolle und wird weiter beobachtet. "Brand aus" konnte aber noch nicht gegeben werden. Morgen Früh soll es einen Erkundungsflug geben. Dieser soll zeigen, ob es noch Glutnester gibt, die bekämpft werden müssen.