Das Wandern ist des Müllers Lust - auf der Petzen kann man eine einzigartige Naturkulisse erleben.

FEISTRITZ OB BLEIBURG. Jährlich besuchen tausende Wanderer das Ski und Wandergebiet der Petzen, um dieses Naturjuwel hautnah zu erleben. Einen besonderen Reiz üben hier die Wanderung über die Bergstation, von Hütte zu Hütte und zum Gipfelkreuz aus. Wenn einem nach dem anstrengenden Wandertag der Hunger überkommt, kann man sich in einer der Berghütten mit regionalen Spezialitäten verwöhnen lassen.

Viele Wanderer unterwegs

Dass auch heuer wieder sehr viele Wanderer den aufstieg auf der Petzten wagen, verriet uns Sabine Kolar, von der Zollhütte, welche sie seit dem Jahr 2010 betreibt. "Es kommen pro Tag, je nach Wetterlage, 50 bis 100 Wanderer in die Zollhütte," erzählt Kolar. Auch das schöne Wetter lockte heuer viele Gipfelstürmer auf den Berg. "Dadurch dass der Tourismus in Kärnten auch heuer wieder sehr gut ist, merken wir auch einen hohen Wanderansturm am Berg." Trotz des Coronavirus, zeigt sich Sabine Kolar optimistisch. "In der Hinsicht, dass sich die Wanderer hauptsächlich im Freien, wie auf der Terrasse, aufhalten und wir die Sicherheitsstandards einhalten, wirkt sich das Coronavirus nicht so starkt auf uns aus. Ich hoffe auch, dass das in Zukunft so bleiben wird."

Regionalität und besondere Orte

Sabine Kolar bietet ihren Gäste eine große Variation an kulinarischen Speisen. "Für unsere Wanderer bieten wir eine breite Palette an regionalen Spezialitäten, wie Hadnnudel, Käsnudel, Hüttenspätzle, Jausn verschiedene Mehlspeisen und vieles mehr an. Dazu passt das Zitat, rauf kommen und genießen". Zahlreiche Wanderer aus vielen Ländern besuchen jährlich den Feistritzer Hausberg um die Besonderheit des Berges zu entdecken. "Was man auf der Petzen als Wanderer auf alle Fälle gesehen haben sollte, ist natürlich die Aussicht ins Tal, den See und die, die gerne etwas weiter wandern, das Gipfelkreuz," sagte Kolar.