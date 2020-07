2015 wurde das Projekt "Books4School" in der Neuen Mittelschule Bleiburg gestartet. Jetzt will man expandieren.

BLEIBURG. "Books4School" möchte ab Herbst auch Bücher in der Bleiburger Innenstadt anbieten, dafür wird noch Verstärkung gesucht.

Erlös kommt Schülern zugute

2015 startete Lehrerin Anna Maria Kutej an der Neuen Mittelschule Bleiburg das Projekt "Books4School". "Ziel des Projektes, an dem auch Schüler fleißig mitarbeiten, ist es, durch den Verkauf von gespendeten Büchern Schüler und Projekte der NMS Bleiburg zu unterstützen", erklärte Kutej damals im Gespräch mit der WOCHE. Kurz darauf hat das Projekt "Books4School" dann einen großen Meilenstein erreicht: In der Schule wurde ein eigener Raum eingerichtet, wo die Bücher seitdem verkauft werden. Der Erlös der verkauften Bücher kommt Schülern und Schulprojekten der NMS Bleiburg zugute.

Freiwillige Helfer gesucht

Jetzt möchte sich "Books4School" weiter vergrößern und ab Herbst die Bücher auch in der Bleiburger Innenstadt anbieten. Dafür wird Verstärkung gesucht. Anfallende Aufgaben sind das Sortieren, Bepreisen und Verkaufen von Büchern. "Mit dem Verkauf von Second-hand-Büchern zum kleinen Preis möchten wir Kindern und Familien in der Region unbürokratisch helfen", erklärt Kutej. Wer Bücher mag, Freizeit zur Verfügung hat und sich gerne ehrenamtlich engagieren möchte kann sich 0660/6571513 bei Anna Maria Kutej melden. "Wir freuen uns auch über Menschen, die gerne Kartons schleppen. Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, können wir den Einsätze leider nicht vergüten. Unsere Bezahlung erfolgt in Form von Büchern", erklärt Anna Maria Kutej.