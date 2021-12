BLEIBURG, CODROIPO. Seit mehr als 20 Jahren pflegen Bleiburg und Codroipo (Italien) eine rege Städtefreundschaft. Am 11. Dezember übergab Bürgermeister Stefan Visotschnig in einer feierlichen Zeremonie an seinen Amtskollegen Fabio Marchetti einen Christbaum. Zur Delegation aus der Kulturstadt gehörten Stadtrat Marko Trampusch, Gemeinderätin Kristina Müller und Anita Čajčmann.

Zusammenarbeit

In den Festreden wurde die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Alpen-Adria-Raum betont, um das gegenseitige Verständnis und das Kennenlernen von regionalen Besonderheiten weiter fördern zu können.

Weihnachtsgrüße

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Silvia Igerc (Zither) und Arthur Ottowitz (Mundharmonika). Als digitaler Weihnachtsgruß wurden auch zwei Musikvideos von der Mittelschule Bleiburg überreicht, die jetzt bis 24. Dezember allabendlich auf einer Videowall am Gemeindeamt Cordoipos zur vorweihnachtlichen Stimmung beitragen werden.

Langjährige Freundschaft

Die Städtefreundschaft entwickelte sich aus Kontakten, die am Bleiburger Wiesenmarkt geknüpft wurden: Die Gemeinde Codroipo ist durch das Weingut Ferrin bereits seit 1998 am Wiesenmarkt im Alpe-Adria-Zelt vertreten.