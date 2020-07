Am Klopeiner See können die Gästen im "Enjoy", Cocktails genießen.

ST. KANZIAN. Sommer, Sonne, Cocktails. Die Inhaberin des "Enjoy" Sandra Jesse, bietet auf ihrer Getränkekarte eine breite Auswahl an Cocktails an und hat für alle Geschmäcker was dabei. "Wir bieten unseren Gästen insgesamt 60 verschiedene Cocktailvariationen und haben für jeden was parat", so Sandra Jesse.

Nach wie vor beliebt

Ob mit oder ohne Alkohol. Die Cocktails sind in den heißen Sommertagen sehr beliebt. "Die runner sind bei uns der Mojito-Spezial und der Caipirinha. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass der Gin zurückkommt." Die männlichen Gäste bevorzugen eher den Caipirinha, während die weiblichen Besucher zum Mojito tendieren.

"Seit der Corona-Krise hat sich, außer dass wir im Außenbereich den Sicherheitsabstand einhalten müssen, nicht viel verändert. Jedoch haben wir hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen, da wir die Disco dieses Jahr geschlossen halten müssen. Stattdessen nutzen wir den Raum heuer als Lounge und Spielhalle. Wir verkaufen dennoch pro Saison insgesamt etwa 5.000 Mojito-Spezial und Caipirinha."

Genuss am See

Der Klopeiner See lockt in den Sommermonaten tausende Touristen an den Urlaubsort. "Wir sind ein reiner Sommerbetrieb, weswegen unser Lokal auch nur zu dieser Saison geöffnet ist. Wir möchten unseren Gästen mit unseren Getränken und unserem Blick auf See und Promenade, das Urlaubserlebnis so gut es geht noch mehr versüßen."

Zur Sache

Coconut Kiss:

0,1L Orangensaft

0,2L Ananassaft

2cl Kokosnusspürre

2cl Sahne

Enjoy Tai Special:

3cl Bacardi

3cl Bacardi Gold

3cl Apricot Brandy

3cl Mandelsirup

Ananassaft

Orangensaft