Am Montag startet in Bleiburg ein Demenzcafé. Pflegende Angehörige können sich in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr im Pfarrhof darüber informieren.

BLEIBURG. "Demenz kann jeden von uns treffen, aber niemand muss alleine damit leben", unter diesem Motto hat der Verein "Miteinander – Füreinander" das Demenzcafé ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt der "Aktion Demenz" steht die Vision, dass Menschen mit Demenz am öffentlichen und sozialen Leben teilhaben. "Mit dieser Aktion möchten wir einen Beitrag zur würdigen Umsorgung und Integration von Menschen mit einer demenziell bedingten Veränderung und zur Unterstützung von deren Angehörigen leisten", erklärt die Obfrau Michaela Stefan-Brezovnik.

Das "Café Miteinander" ist ein Angebot für ältere Menschen mit oder ohne Demenz und deren pflegende Angehörige. "Auch betagte Menschen, die sich eine Abwechslung vom Alltag wünschen, sind herzlich willkommen", so Stefan-Brezovnik. Menschen mit oder ohne Veränderung in der Gedächtnisleistung sollen zusammenkommen und gemeinsam in die Vergangenheit eintauchen, Erinnerungen austauschen und im Gespräch gedanklich Brücken in die Gegenwart bauen.

Das Demenzcafé findet jeden letzten Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr im Pfarrhof Bleiburg statt.