Der Schulweg kann für die Kinder oft ein gefährliches Abenteuer sein. Die WOCHE Völkermarkt bittet Eltern daher, die Augen offen zu halten und Gefahrenstellen zu nennen.

VÖLKERMARKT. Mit dem Schulbeginn fängt für viele Kinder auch wieder das Abenteuer Schulweg an. Eltern machen sich oft mit den Taferlklasslern auf den Schulweg, um sie auf die Gefahren hinzuweisen. Viele sorgen sich auch, ob der Schulweg wirklich sicher genug ist, um die Kleinen nach einer Einschulungsphase den Weg alleine gehen zu lassen.

Daher wollen wir die Leser der WOCHE Völkermarkt bitten, auf Gefahrenstellen auf dem Schulweg hinzuweisen. Das Team der WOCHE wird die Hinweise sammeln und dranbleiben, damit die Hinweise auch wirklich bearbeitet werden (siehe Aufruf unten).

Geschwindigkeitstafeln vor Schulen

"Kürzlich haben wir in St. Peter einen neuen Gehweg für die Schüler angelegt und diesen auch mit einem Handlauf versehen. Der Schulweg für die Kinder dort war wirklich kritisch, konnte jetzt aber entschärft werden", erklärt Paul Wernig, Referent für Infrastruktur in der Gemeinde Völkermarkt. Geplant ist auch, schnellstmöglich Geschwindigkeitsanzeigetafeln vor den Schulen in der Gemeinde anzubringen, die den Autofahrern vor Augen führen sollen, wie schnell sie an der Schule vorbeifahren. "Wir haben gemerkt, dass das "Achtung Schulkinder" das oft vor Schulen angebracht ist, alleine wenig hilft. Wir hoffen jetzt, dass die lächelnden grünen oder grantigen roten Männchen mehr Bewusstsein bei den Autofahrern schaffen."

Dankbar für Hinweise

Die Geschwindigkeitstafeln sollen überall dort angebracht werden, wo direkt vor der Schule eine stark befahren Straße vorbeiführt. "Zum Beispiel in Tainach, Haimburg oder St. Margarethen ist das der Fall", erklärt Wernig. Regelmäßig werde in der Stadtgemeinde geprüft, wo Schulwege für die Kinder noch sicherere gemacht werden können. "Wir sind diesbezüglich auch immer dankbar für Hinweise seitens der Bevölkerung und gehen diesen selbstverständlich auch nach und schauen uns an, wie vor Ort eine Verbesserung erzielt werden kann", so der Stadtrat.

ZUR SACHE

Aufruf: Wenn Ihnen eine Gefahrenstelle im Bereich einer Schule im Bezirk Völkermarkt auffällt, melden Sie diese bitte per Mail an kristina.orasche@woche.at. Wir bitten auch um die Nennung der Schule, eine kurze Beschreibung der Gefahrenstelle, Ihren Namen und ihre Telefonnummer.