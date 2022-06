Wir holen auch 2022 wieder die "Alles-Einser-Schüler" vor den Vorhang, damit sie aus der Woche lachen können.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Bald ist es wieder soweit: Die Zeugnisse werden an Kärntens Schulen verteilt und dann heißt es: Ab in die wohlverdienten Sommerferien. Doch noch bevor der Spaß so richtig los geht, holt die Woche Kärnten wieder jene vor den Vorhang, die in ihrem Zeugnis mit lauter Einsern glänzen. Es kann also jeder, der lauter "Sehr gut" hat, aus unserer Zeitung lachen.

So einfach geht's

Das Foto des Musterschülers einfach hier im Beitrag hochladen. Nicht vergessen, den Namen des Kindes und der Schule unter das Foto dazuzuschreiben. Die Fotos werden dann abgedruckt. Wichtig: Nur Fotos im JPEG-Format. Nur registrierte User können Fotos hochladen.

Alles-Einser-Schüler bitte lächeln