Der kleine und karitative Buchladen am Bleiburger Hauptplatz ist ein Jahr alt. Motiviert geht's weiter!

BLEIBURG. Am 10. Oktober 2020 hat "Der k & k – kleine und karitative – Buchladen“ am 10. Oktoberplatz in Bleiburg eröffnet. „Unser Projekt ist erfolgreich“, freut sich Anna Maria Kutej, Obfrau des Vereins „Books 4 School/Büchertreff“. Der Buchladen ist aus einem Projekt an der Mittelschule Bleiburg, in der Kutej unterrichtet, entstanden.

Bücher helfen

Die Bücher und das Helfen sind zwei Grundgedanken und Leidenschaften des Vereins. Unter dem Motto „Bücher wollen gelesen werden“ finden hier gespendete Bücher neue Freunde, der Verein animiert zum Lesen, fördert die Nachhaltigkeit und mit dem Erlös der verkauften Bücher wird Menschen geholfen. Mit den Einnahmen aus dem "All you can read"-Buffet am diesjährigen Wiesenmarkt-Wochenende hat der Buchladen in Kooperation mit Zadruga eine Unterstützungsaktion für sozial schwächere Familien zum Schulstart durchgeführt. In seinem aktuellen Jahresprojekt unterstützt der Bleiburger Buchladen den Verein „Kleiner Sonnenschein“, der im gesamten Bezirk Völkermarkt tätig ist.

Grund zur Freude

Seinen ersten Geburtstag am 10. Oktober hat das Buchladen-Team mit Vereinsmitgliedern, Unterstützern, Kunden und (Bücher-)Freunden gefeiert. Neu ist eine Kooperation mit Mohorjeva in Klagenfurt, dass über den Buchladen Bleiburg auch Bücher regionaler Dichter erhältlich sind. Demnächst sind viele wechselnde Aktionen im Buchladen geplant – zum Beispiel rund um die Österreichische Buchwoche und den Nationalfeiertag ein Schwerpunkt mit entsprechender Literatur wie zum Beispiel Österreich-Bildbänden. Drei neue Mitarbeiter sind ebenfalls seit Kurzem im Team. Unterstützen kann man den k & k Buchladen, indem man dort Bücher kauft oder auch freiwillig mithilft – alle Infos gibt's bei Anna Maria Kutej unter Tel.: 0660/6571513. Öffnungszeiten (derzeit bis Ende Oktober): Freitag, 16 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr, Sonntag, 10 bis 12 Uhr. Aktuelle News gibt's auch online auf www.derbuchladen.at sowie Facebook & Instagram: Der Buchladen Bleiburg.