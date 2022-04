Im Rahmen einer Gemeindeserie portraitiert MeinBezirk.at die Kärntner Gemeinden. Den Start im Bezirk Völkermarkt macht die Gemeinde Diex.

DIEX. Die Gemeinde Diex ist bekannt als Sonnenort – die Sonnenstunden wurden früher mit einem Heliograph gemessen, der jetzt noch als eine Sehenswürdigkeit beim Hemma-Pilgerbrunnen zwischen Gemeindeamt und Wehrkirche steht. Heute funktioniert das digital.

Drei Feuerwehren

In der Gemeinde sorgen drei Freiwillige Feuerwehren für die Sicherheit: Diex, Haimburgerberg-Grossenegg und Grafenbach. Gemeindefeuerwehrkommandant Stefan Brodnig gibt uns einen Einblick in die Arbeit, Ausstattung und Ausbildung der drei Feuerwehren.

Seit einem Jahr ist Alexandra Horn als Amtsleiterin in der Gemeinde tätig, sie gibt Einblick in ihren Tätigkeitsbereich und was sie an Diex schätzt.

Tradition und Gemeinschaft pflegen

Bereits stolze 70 Jahre alt ist die Landjugend Diex, die fest verankert im gesellschaftlichen Leben ist und junge Diexer motiviert, sich zu engagieren.

Mit der Landjugend und vielen anderen Diexer Vereinen wiederum fest verbunden ist Anton Polessnig. Er sprach mit uns über seinen Vereinsweg "vom Ministrant bis zum Seniorenbund", wie wertvoll Vereinsleben ist und das "Große Diexer Volksfest", das von der Landjugend "erfunden" wurde und heuer seinen 50er feiert.

Vom Greißler bis zum Datenmanagement

In den Charme vergangener Zeit eintauchen kann man am Ortsplatz von Diex in der Greißlerei, die Regina und Andreas Pschaider im ehemaligen Kaufhaus Napetschnig betreiben.

Ein moderner Betrieb und größter Arbeitgeber in der Gemeinde ist die Firma Mountain View, die sich der Finanzdatendienstleistung widmet.

Modern und zukunftsweisend ist auch der Ausbau des Petschnighofes, den Gerwald Kitz zu einem Ganzjahresbetrieb umbaut.

Zahlen, Daten, Fakten Laut Daten der Statistik Austria wohnten zu Beginn des heurigen Jahres 785 Personen in der Gemeinde. Vor zehn Jahren zählte Diex 811 Einwohner.



57,6 Prozent der Diexer sind zwischen 20 und 64 Jahren alt. 20,1 Prozent sind 19 Jahre oder jünger. 22,3 Prozent sind 65 Jahre oder älter. (Stand 1.1.2021).



749 Einwohner der Gemeinde sind österreichische Staatsbürger. 36 besitzen eine andere Staatsbürgerschaft. (Stand 1.1.2022).



Das Gemeindegebiet umfasst sieben Ortschaften. Neben dem Hauptort Diex (386 Einwohner) zählt Haimburgerberg (127) zur einwohnerstärksten Ortschaft. (Stand 1.1.2021).