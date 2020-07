Die WOCHE ist Medienpartner der Kultursommernächte in Gallizien.

GALLIZIEN. Die Eventagentur "me evento GmbH" veranstaltet in Kooperation mit dem Gasthaus Zenkl und mit der WOCHE als Medienpartner im Juli und August die Kultursommernächte beim Veranstaltungsgelände unter dem Wildensteiner Wasserfall in Gallizien. Ob Kabarett, Blasmusik, Volksrock, Oberkrainer, Pop/Rock oder A-Cappella – es ist für jeden etwas dabei.

Ein Stück normales Leben

"Uns ist es ein besonderes Anliegen, vor allem in diesen Zeiten den Künstlern und Bands eine Bühne zu bieten und auch den Besuchern ein Stück des normalen Lebens zurückzugeben", erklärt Thomas Taupe von "me evento". Gestartet wird am 18. Juli mit einem Oberkrainer-Abend. "Matakustix" und "Volxpower" eröffnen die zweite Woche der Veranstaltungsreihe am Freitag, 24. Juli. Auftreten werden bei den Kultursommernächten auch das Blechbläserensemble "Mnozil Brass", der Wutbauer "Petutschnig Hons" die A-Cappella-Gruppe "Perpetuum Jazzile", die Band "4ME", Ulli Bäer und die "Spritbuam".

500 Zuschauer zugelassen

"Trotz der aktuell schwierigen Situation ist es gelungen, noch heuer eine Veranstaltungsreihe stattfinden zu lassen. Es wurden alle Genehmigungen positiv erteilt und nun steht den Konzerten und Kabaretts nichts mehr im Wege. Künstler, Bühnentechniker, Veranstaltungsstättenbesitzer und Veranstaltungsdienstleister verzichten auf Teile der Gage, weil es in Zeiten von Covid-19 nicht möglich ist, eine rentable Veranstaltung durchzuführen. Umso schöner, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen", freut sich Taupe. Aufgrund der Covid-19-Beschränkungen sind die Veranstaltungen auf 500 Gäste beschränkt. Karten sind online oder bei verschiedenen Verkaufsstellen im Bezirk Völkermarkt erhältlich (siehe Zur-Sache-Box).

ZUR SACHE:

Alle Termine der Kultursommernächte unter dem Wildensteiner Wasserfall im Überblick:

• 18. Juli: Ansambel Rosa/Die lustigen Oberkrainer, Štirje kovači

• 24. Juli: Matakustix, Volxpower

• 25. Juli: Mnozil Brass

• 1. August: Petutschnig Hons (Kabarett)

• 7. August: Perpetuum Jazzile, 4ME

• 12. August: Ulli Bäer, Die Spritbuam

Bei Schlechtwetter gibt es zwei Ausweichtermine: 14. und 15. August.

Tickets und weitere Infos gibt es online unter www.kultursommernaechte.at.

Ticketverkaufsstellen: Gasthof Zenkl (Wildensteiner Wasserfall), Partl (Eberndorf), Tourismusregion Klopeiner See/Südkärnten (St. Kanzian), CityCafé (St. Michael/Bleiburg)