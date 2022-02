Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich in der Gemeinde Griffen. Eine Person wurde geborgen. Der Rettungshubschrauber stand im Einsatz.

GRIFFEN. Am Freitag gegen 13:20 Uhr war ein 27-jähriger Mann aus Griffen allein im eigenen Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Dazu fuhr er mit seinem Traktor auf einem mit Schnee bedeckten Hohlweg in das abschüssige Waldstück ein. Dabei verkeilte sich ein stärkerer Ast in den Rädern des Traktors. Der Lenker stieg aus dem Traktor, um den verkeilten Ast zu entfernen. Während dessen setzte sich durch unbekannte Ursache der Traktor in Bewegung und überrollte den Mann. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades im Brust-, Hüft- und Fußbereich. Der sich selbstständig gemachte Traktor blieb letztlich fünf Meter unter der Unfallstelle in den angrenzenden Bäumen stehen. Der Verletzte konnte noch telefonisch seinen Vater vom Unfall informieren und dieser setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde mit dem Notarzthubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt verbracht. Im Einsatz standen die FF Griffen, Enzelsdorf und Völkermarkt mit insgesamt ca. 30, sowie die Bergrettung Eisenkappel mit 3 Einsatzkräften.