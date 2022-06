Heute in der Nacht brachen bisher unbekannte Täter in ein Wochenendhaus und in zwei landwirtschaftliche Nebengebäude ein und stahlen diverse Gegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

VÖLKERMARKT. In der Nacht auf heute, Dienstag, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wochenendhaus und in zwei landwirtschaftliche Nebengebäude in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach, Bezirk Völkermarkt, ein. Aus dem Wochenendhaus stahlen sie Elektrogeräte, Geschirr Bekleidung und Einrichtungsgegenstände. Aus den Nebengebäuden Werkzeug, wie Äxte, sowie elektro-Werkzeug, wie eine Hobelmaschine und eine Sticksäge. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.