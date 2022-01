Dietmar Knapp ist erfahrener Immobilientreuhänder und er sprach mit uns über die Preise im Bezirk.

KÄRNTEN/VÖLKERMARKT. Mit dem neuen Jahr gibt es auch auf dem Kärntner Immobilienmarkt neue Preise. Auch in Völkermarkt gibt es neue Entwicklungen.

Viel passiert

Die Kärntner Prognose für 2021 galt als sehr positiv. Die Kärntner Remax-Experten erwarteten generell einen höchst optimistischen Immobilienmarkt mit ungefähr sieben Prozent mehr Nachfrage. Für 2022 rechnen sie jedoch sogar mit zweistelligen Nachfragesteigerungen. Das Angebot soll sich nach einem Rückgang um ein Prozent im Jahr 2020 und einem Plus von 0,9 Prozent 2021 im Jahr 2022 um 1,6 Prozent vergrößern. Auch die Preistendenz wird 2022 höchst spannend: Über alle Kategorien soll auch hier der Zuwachs im zweistelligen Bereich sein. Für Eigentumswohnungen in Top-Lagen sollen 2022 die Preise rapid steigen. Aber auch in Landgemeinden zeigt das Preisbarometer für Eigentumswohnungen auf Anstieg. Mietwohnungen in guten Lagen mit freier Mietzinsbildung verhalten sich dagegen wesentlich moderater.

Ich hab' ein Haus

Einfamilienhäuser, deren Preisentwicklung für 2020 noch mit einem Plus von 3,1 Prozent und 2021 noch mit plus 4,4 Prozent eingeschätzt wurde, werden nach den Erwartungen um über 12 Prozent im Preis steigen. „Wir wissen um die Gefahr von ‚Sich-selbst-erfüllenden Prophezeiungen‘. Aber wir werden dennoch das eiserne Grundprinzip des RREFIX nicht verlassen und weder die Ergebnisse der großen Expertenzahl als Schwarmintelligenz verändern noch mit positiven oder negativen Erwartungen hinterm Berg halten. Es hat sich noch immer gezeigt, dass eine große Anzahl von Bauchgefühlen näher an der Wahrheit war als die Einzelexpertise eines Gurus“, erklärt Anton Nenning, Marketingleiter von Remax Austria. „Wesentliche Preistreiber in Kärnten dürften die Ferienimmobilien sein. Sowohl für Immobilien am Wasser als auch für jene am Schnee werden Preissteigerungen von elf bis 13 Prozent erwartet. Diese finden ihren Niederschlag vor allem in den Objekttypen der Eigentumswohnungen in Top-Lagen und Einfamilienhäusern.“

Vor der eigenen Türe

"Anlegerwohnungen erfreuen sich trotz der Preissteigerungen hoher Nachfrage, ebenso Baugrundstücke und die vermehrten Wünsche nach Einfamilienhäusern kann der Markt kaum erfüllen", erzählt Dietmar Knapp von Remax Völkermarkt. Der Traum von den eigenen vier Wänden ließe sich, egal ob als Eigentumswohnung oder Mietwohnung, Reihenhaus oder Einfamilienhaus, am Stadtrand und vor allem in Landgemeinden noch immer wesentlich günstiger verwirklichen als im Gemeindezentrum. Aufgrund der starken Nachfrage und des weiterhin sehr knappen Angebots wird empfohlen, bereits vor Beginn der Immobiliensuche die finanziellen Möglichkeiten auszuloten. Kaufinteressenten, die ihre finanziellen Möglichkeiten bei der Bank vorab klären, seien laut Knapp definitiv im Vorteil bei Käufen.

Empfehlungen der Profis

Man sollte laut den Experten von Remax unbedingt sogenannte Vormerkservices für die Immobiliensuche nutzen. Das Zinsniveau ist weiterhin sehr attraktiv: eine Fixzinsvereinbarung über einen längeren Zeitraum macht aktuell Sinn. Der Tipp ist hier: Konditionen und einmalige Gebühren vergleichen. Vor dem Kauf einer gebrauchten Eigentumswohnung sei ebenfalls unbedingt auf den Erhaltungszustand des Gebäudes, die Höhe der monatlichen Betriebskosten-vorschreibung und das Protokoll der letzten Eigentümerversammlung zu achten, um ein paar Tipps zu erwähnen.