"Eiszeit bei der Feuerwehr": Florianijünger sorgen für Eislaufvergnügen.

GRIFFEN, BLEIBURG. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Griffen sind an die zwölf "Eismeister" im Einsatz, um jeden Abend die Eisfläche zu pflegen und einen Publikumslauf zu ermöglichen. Im Schichtbetrieb wurde in zahlreichen Stunden und Nächten der Eislaufplatz in Griffen von ihnen angelegt.

Für die Kinder

„Das Eishockeyspielen ist leider aus platztechnischen Gründen nicht möglich, uns geht es hauptsächlich darum, dass die Kinder das Schlittschuhfahren erlernen können", sagt Feuerwehrkommandant René Kanz. "Wir hatten unter anderem auch eine Eisdisco geplant, das ist aber leider durch die erschwerten Veranstaltungsregeln nicht umsetzbar." Die Benützung des Eislaufplatzes ist kostenlos, die Feuerwehr freut sich aber über eine freiwillige Spende. Am gesamten Gelände sind die aktuell gültigen Covid-19-Bestimmungen einzuhalten.

Eislaufen am Bründlteich

In Bleiburg engagieren sich die Mitglieder der Stadtfeuerwehr bereits traditionell, um das Eislaufen am Bründlteich zu ermöglichen. „Der Eintritt ist kostenlos", so Kommandant Rainer Findenig. Die Feuerwehr kümmert sich um die Pflege der Eisfläche, jeden Abend wird auch eifrig "geputzt". „Ich möchte mich bei meinen Feuerwehrkameraden herzlichst für die Mithilfe bedanken“, sagt Kameradschaftsobmann Daniel Wrießnig. "Unser schönster ,Lohn' ist die Begeisterung der vielen Eisläufer, die am Bründlteich ihre Runden drehen.