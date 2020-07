Österreichs größtes Mobilfunk-Vergleichsportal tarife.at hat 1,75 Millionen Geschwindigkeitsmessungen herangezogen um festzustellen, wo die mobile Internetversorgung am schnellsten ist.

VÖLKERMARKT, ST. VEIT. Kärnten ist das Bundesland mit der schnellsten mobilen Internetversorgung in Österreich. Regionaler Testsieger ist Frauenstein: Mit durchschnittlich 105,7 Mbit/s belegt die Gemeinde nördlich von St. Veit an der Glan den ersten Platz im Kärntner Handynetz-Vergleich von tarife.at. Schlusslicht in Kärnten ist die Gemeinde Feistritz ob Bleiburg im Bezirk Völkermarkt.

Ernüchterndes Ergebnis österreichweit

Die Mobilfunkanbieter werben mit schnellen 5G-Tarifen mit bis zu 500 Mbit/s im Download. Herkömmliche LTE-Pakete sollen immerhin bis zu 350 Mbit/s erreichen. Doch wie sieht die Realität aus? Dazu hat Österreichs größtes Mobilfunk-Vergleichsportal tarife.at 1,75 Millionen Geschwindigkeitsmessungen herangezogen. Das Ergebnis ist ernüchternd: "Mit durchschnittlich 30,11 Mbit/s erreicht die Geschwindigkeit in Österreichs LTE-Handynetzen nur ein Zehntel der beworbenen Maximalleistung. Das entspricht dem Stand von 2018 (32,5 Mbit/s), wobei man aktuell natürlich Corona-bedingte Netzauslastungen berücksichtigen muss", so Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at.

Hervorragende Internetversorgung in Kärnten

"Kärnten ist das Bundesland mit der schnellsten mobilen Internetversorgung in ganz Österreich und liegt mit 33,15 Mbit/s leicht über dem bundesweiten Median von 30,11 Mbit/s“, so Schirmer und ergänzt: "Von 2G bis 5G surft man im südlichsten Bundesland immer am schnellsten – speziell im 5G-Netz lässt Kärnten alle anderen Bundesländer weit hinter sich und übertrifft damit sogar noch die Ankündigungen der Mobilfunkanbieter." Die kärntenweit schnellste Internetversorgung erreicht man dabei in Frauenstein (105,7 Mbit/s) im Bezirk St. Veit, das damit Klagenfurt als schnellsten Bezirk des Bundeslandes abgelöst hat. Schlusslicht in Kärnten ist die Gemeinde Feistritz ob Bleiburg, hier hat man kärntenweit die langsamste Internetversorgung (9,3 Mbit/s).

Der beste Zeitpunkt zum Surfen

Der beste Moment, um im Internet zu surfen, wäre Dienstag um 5 Uhr in der Früh. Da sind die wenigsten Menschen online und die Leistung daher am besten. Im Gegensatz dazu lässt die Geschwindigkeit generell zwischen 19 bis 20 Uhr zu wünschen übrig (Median: 17,05 Mbit/s). Da aber speziell Sonntagabend viele das Wochenende mit Netflix, Youtube und Co. ausklingen lassen, ist da die Qualität dann besonders schlecht, mit einem Tiefpunkt gegen 20 Uhr. Als Datenbasis dienen 1,75 Millionen Messungen, die im Zeitraum von 1. Jänner bis 18. Juni 2020, über den tarife.at Speedtest oder die RTR-Netztest App der Regulierungsbehörde durchgeführt worden sind. Virtuelle Mobilfunker (MVNOs) wurden dem entsprechenden Netz zugeordnet. Als Mittelwert dient der Median. Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte stets auf das LTE-Netz (4G). Wer die Geschwindigkeit an seinem Standort prüfen möchte hat dazu über die SpeedMap von tarife.at die Möglichkeit: tarife.at/speedmap