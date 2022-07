EBERNDORF. "Es ist uns wichtig, mit den Grundeigentümern Kontakt zu halten und dass sie unsere Jungjäger kennenlernen", sagt Obmann Josef Erschen von der Jagdgesellschaft Eberndorf Revier IV. Aus diesem Grund luden die Jäger die Grundbesitzer in ihrem Revier zu einem gemeinsamen gemütlichen Nachmittag in den Gasthof Kuschnig in Gablern ein. Serviert wurde Wildragout, "aus Wild, das von ihren Flächen entnommen wurde", ergänzt Erschen. Die Themen Natur, Wild und Jagd betreffen alle: "Den Grundeigentümern gehören die Flächen, auf denen wir jagen. Wenn unterschiedliche Interessen vorhanden sind, müssen Kompromisse gefunden werden", so der Obmann der Jagdgesellschaft weiter. Er ist "stolz auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe", wie er sagt. "Es gibt ein gutes Einvernehmen und wenn es ein Anliegen gibt, können wir damit zum jeweiligen Haus gehen." Ein klarer Wunsch, den er an die Grundeigentümer ausspricht: "Den Jäger ansprechen, wenn es ein Problem gibt, damit wir ein gemeinschaftliches Miteinander haben."

Klein, aber aktiv

Die Jagdgesellschaft Eberndorf Revier IV hat elf Mitglieder: "Wir sind die kleinste Jagdgesellschaft in der Gemeinde und die agilste", lacht Obmann Josef Erschen. Die weiteren Mitglieder sind Erich Baumann, Erwin Gutsche, Franz Robatsch, Mario Gutsche, Manfred Lach, Franz Dobnig, Michael Jörg, Richard Robatsch, Simon Houtz und Carmen Petutschnig-Erschen. Franz Robatsch ist der Jagdleiter.

Natur erhalten

Der Obmann freute sich, dass viele Land- und Forstbesitzer der Einladung der Jagdgesellschaft in den Gasthof Kuschnig gefolgt sind. "Es ist sehr wichtig, dass wir die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut bringen – im Sinne der Natur", so Erschen. Wanderer, Radfahrer, Hundebesitzer etc. nutzen die Naturflächen. "Unser Ziel ist es, die Natur zu erhalten."