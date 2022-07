Beim Turnersee im Bezirk Völkermarkt ereignete sich am Samstagnachmittag ein tödlicher Badeunfall. Ein 75-jähriger Mann verstarb. Im Klopeiner See verstarb ein 81-jähriger Wolfsberger.

TURNERSEE/KLOPEINER SEE. Am 2. Samstag um 12:30 Uhr entdeckte eine 44-Jährige von einem Steg am Turnersee aus, einen reglos im Schilfgürtel treibenden Mann. Sofort sprang sie ins Wasser und brachte den Mann ans Ufer. Mit zwei weiteren Zeugen hoben sie den Mann auf den Steg und führten bis zum Eintreffen eines Notarztes Wiederbelebungsmaßnahmen durch.

Jede Hilfe zu spät

Trotz dieser Maßnahmen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die polizeilichen Erhebungen ergaben, dass der Mann, ein 75-jähriger niederösterreichischer Urlaubsgast, in den Mittagsstunden alleine in den Turnersee schwimmen gegangen war und ertrank.

Tödlicher Unfall im Klopeiner See

Ebenso am Samstag gegen 16:50 Uhr entdeckten zwei Tretbootfahrer am Klopeiner See, rund 150 Meter vom Ufer entfernt, einen leblos im See treibenden Mann. Ein in einem Strandbad zufällig anwesender Arzt fuhr sofort mit einem Boot zu dem Mann zog ihn auf eine SUP und führte bis zum Eintreffen den Notarztes Wiederbelebungsmaßnahmen. Die weiteren Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 81-jährigen Wolfsberger.