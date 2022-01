Die Mediathek Völkermarkt ist Kooperationspartner von „StoP – Stadt ohne Partnergewalt“.

VÖLKERMARKT. Im vergangenen Jahr hat die Wiff Frauen- und Familienberatungsstelle Völkermarkt begonnen, in der Bezirksstadt das österreichweite Projekt „StoP – Stadt ohne Partnergewalt“ umzusetzen. Ziel ist es, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und die Menschen zu sensibilisieren.

Neuer Projektpartner

Ulrike Scheiring-Vogl ist die Projektkoordinatorin von „StoP – Stadt ohne Partnergewalt“ bei der Wiff Völkermarkt. "Leider ist es uns aufgrund der derzeitigen verschärften Covid-19-Maßnahmen nicht möglich, unsere geplanten Nachbarschaftstische zu veranstalten. Für alle, die sich aber trotzdem mit dem Thema ,Häusliche Gewalt/Partnergewalt' auseinandersetzen und sich informieren wollen, gibt es nun die Möglichkeit, sich Bücher dazu bei unserem neuen Kooperationspartner, der Mediathek Völkermarkt, auszuleihen", sagt Scheiring-Vogl.

Nicht tabuisieren

Die Mediathek ist die öffentliche Bibliothek in Völkermarkt. Leiterin Eva Malz sagt zur Unterstützung des Projekts: "Ich bin immer wieder fassungslos, wenn ich von Formen physischer und psychischer Gewalt innerhalb der Familie höre. Es schmerzt, zu wissen, dass für viele Personen ihr Zuhause kein Ort des Kräftetankens vom Berufsleben, kein Wohlfühlort, sondern ein Martyrium, ein Ausleben von Macht und Ohnmacht ist. Wie soll eine Gesellschaft im gemeinsamen Miteinander lebenswert gestaltet werden, wenn es bereits beim kleinsten Nenner, der Familie, im Argen liegt. Gewalt in jeglicher Form darf nicht tabuisiert und verharmlost werden. Deswegen freuen wir uns als Team der Mediathek Völkermarkt das Wiff-Projekt ,StoP – Stadt ohne Partnergewalt' unterstützen zu können." In der Mediathek findet man verschiedene Bücher zum Thema zum Ausleihen (Liste siehe Infobox).

Information und Beratung

"Informationsgespräche – persönlich, telefonisch, per MS Teams – sind jederzeit für Interessierte möglich", sagt Ulrike Scheiring-Vogl. "Außerdem stehe ich jeden Dienstagvormittag im Together Point Völkermarkt für alle bereit, die mehr über das Nachbarschaftsprojekt wissen möchten und mitwirken wollen." Scheiring-Vogl ist unter 0676/5619090 erreichbar, Informationen findet man auf www.stop-partnergewalt.at. Beratung bei der Wiff kann man unter 04232/4750 oder per E-Mail unter wiff.vk@aon.at vereinbaren.