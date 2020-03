Schriftführerin: Maria Strasser

Neudenstein 15

9100 VÖLKERMARKT

Telefon: 0664 7809163

E-Mail. maria.strasser17@gmail.com Völkermarkt, am 4.3.2020

Protokoll zur JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG, am 4.3.2020

Die Eröffnung der bestens besuchten Jahreshauptversammlung der OG Völkermarkt, erfolgte durch den OM Hr. Klaus Hofer.

Als Ehrengäste waren anwesend: Präs. BV Karl Bodner, Bgm. Valentin Blaschitz, BZ OM Emmerich Skorjanz, VzBgm. Markus Lakounigg, SR. Paul Wernig. GR. Günter Hanin, GR. Stefan Riepl, SPÖ Gesch. Führer Ing. Daniel Fellner, von der SPÖ Gesch. Stelle Karin Dohr, sowie GR. Angelika Kuss-Berger.

Es folgte der Bericht vom OM über die Aktivitäten 2019, welche von den Mitgliedern sehr gut angenommen wurden.

In einer Gedenkminute wurde der Verstorbenen gedacht.

Für langjährige Tätigkeit in der OG wurde ein herzliches Dankeschön dem vorm. OM Slamanig Alfred ausgesprochen. Besonders hervorgehoben wurde sein soziales Engagement, welches die OG weiterführen wird.

Ein herzliches Dankeschön wurde vom OM den Politikern und Sponsoren ausgesprochen, sowie den Mitgliedern für ihre Treue.

Bgm. Blaschitz bedankte sich auch im Namen der Gemeinde für die Einladung und hob lobend die Aktivitäten und Leistung der OG hervor.

Es folgte ein kurzer Bericht über Gemeindetätigkeiten. Ein Dankeschön erging an das Land für die Unterstützung der Gemeinde.

Die Arbeit von Slamanig Alfred wurde auch vom Bgm. lobend erwähnt.

Ein ganz besonderer Dank aber wurde Hr. Klaus Hofer für die Übernahme der OG ausgesprochen.

Dem möchte ich mich persönlich und im Namen der OG anschliessen.

Auch Herr BV Bodner sprach Hr. Klaus Hofer besonderen Dank aus, für die Übernahme der OG. sowie den Mitgliedern für deren Zusammenhalt.

Bei Bgm. Blaschitz bedankte sich Hr. Bodner bes. für seine Leistung und seinen sozialen Einsatz für die Gemeinde und wünschte ihm alles Gute.

Kritische Worte äusserte LR Fellner bzgl. Flüchtlinsfragen und deren Situation in den Lagern, sowie versch. Staatliche Finanzen.

VzBgm. Lakounigg übergab im Namen v. Bgm. Jacob Strauß einen Gutschein.

SR. Wernig schloss sich den Vorrednern an und wünschte der OG alles Gute.

Es folgte der Kassenbericht von Fr. Schäfer Waltraud, der, wie jedes Jahr korrekt ausfiel, von der Kassenprüfung für in Ordnung befunden und durch diese entlastet wurde.

Herzlich gratuliert wurde Hr. Morri Siegfried, der seinen 80. Geburtstag feierte.

Ehrungen für 15, 20, 25, 30, und 35jährige Mitglieder wurden vom OM Hofer und Bz. OM Skorijanz vorgenommen.

Hr. Skorjanz bedanke sich für die Leistungen in der OG. Es folgte ein kurzer Überblick über die Tätigkeit und Funktion der Bezirksstelle.

Hr. Hirm Karl-Heinz verlas als Wahlsprecher im Namen des Wahlkomitee´s, den Wahlvorschlag.

Hr. Hofer Klaus wurde einstimmig zum OM der OG Völkermarkt gewählt. Die Wahl erfolgte durch Handzeichen.

Hr. Hofer hat die Wahl angenommen! Der Ausschuss, sowie die Mitarbeiter wurden ebenfalls durch Handzeichen wiedergewählt.

Umrahmt wurde die Jahreshauptversammlung auch diesmal wieder vom Frauenchor unter der Leitung von Agnes Kitz.

Für die gut gelungenen Fotos war Richard Laure zuständig – herzlichen Dank!

Für die Ortsorganisation:

Klaus Hofer, Waltraud Schäfer, Maria Strasser

Vorsitzender Kassierin Schriftführerin