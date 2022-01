Am vergangenen Freitag lauschten zahlreiche Gäste den Klängen des Kärntner Profimusikers Tonc Feinig.

VÖLKERMARKT. Am Freitag organisierte Friedrich Zirgoj im bekannten völkermarkter Step, eine CD-Präsentation, welche viele jazzbegeisterte Zuhörer anlockte. Bei stimmungsvollem Ambiente folgten rund 20 interessierte Personen der Einladung und genossen Melodien des Albums "SHINE". Aufgeführt wurde die Musik von Tonč Feinig am E-Piano, Edgar Unterkirchner am Saxophon, David Dolliner am Bass und von Ziga Smrdel am Schlagzeug.



Hoch motiviert

"Trotz der aktuellen Umstände versuchen wir, für für Unterkärnten ein abwechslungsreiches zu bieten. Wir sind noch immer beim Nachholen der abgesagten Konzerte und freuen uns auf einen regen Besuch, von vielen, interessierten Gästen", sagt Friedrich Zirgoj.