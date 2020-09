Text: JVP

Unter diesem Motto sammelte die Junge ÖVP Schulmaterial und übergab sie der Tafel Österreich im Bezirk Völkermarkt.



Bildung ist die Basis für nachhaltige Entwicklung und die Grundvoraussetzung für eine Verbesserung der Lebensqualität für alle. Aus diesem Grund sammelte die junge ÖVP aus Völkermarkt Schulsachenfür den Schulstart um diese an Familien zu übergeben, die sie dringend benötigen. Rund 40 vollgepackte Schulpakete konnten der Tafel Völkermarkt übergeben werden. „Eine gute Schulausbildung ist die Basis für ein finanziell stabiles und gesundes Leben, so StadträtinAngelika Kuss-Bergner. „Ich bin sehr stolz auf meine jungen Mitlieder, sie sich diesem wichtigen Thema Bildung angenommen haben, und sich in diesem Bereich engagieren.“