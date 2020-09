Ein weiterer Teilbereich der Koralmbahn geht planmäßig in Betrieb: Ab 7. September halten erstmals Züge an der neuen Haltestelle in Mittlern.

VÖLKERMARKT. Ab 2025 gelangt man in 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt – Dank der Koralmbahn. Ab 7. September wird nun ein weiteres Teilstück zwischen Pribelsdorf und Mittlern für den Regionalverkehr freigegeben. Die neue Haltestelle bindet die Region künftig an die neue Hochleistungsstrecke an. Grund für die frühe Inbetriebnahme dieses Teilstücks ist die Überschneidung der Neubaustrecke in diesem Bereich mit der Bestandsstrecke. So werden zwischenzeitliche Kreuzungspunkte vermieden und der weitere Bauablauf der Koralmbahn so wirtschaftlich und effizient wie möglich gestaltet.

Das Jahrhundertprojekt Koralmbahn

Franz Bauer, Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur AG: „Der Bau der Koralmbahn geht schrittweise in Richtung Fertigstellung". „Sie verknüpft die Region künftig mit den großen Ballungszentren und sorgt dafür, dass unsere Fahrgäste künftig schnell, sicher und umweltfreundlich reisen können.“ Mit der Koralmbahn werden die Landeshauptstädte Graz und Klagenfurt miteinander verbunden und so die Regionen zwischen den Hauptstädten belebt. „Hier entsteht eine neue Lebensader mit enormer Bedeutung für den Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort Kärnten – und damit für die Sicherung von regionalen Betriebsstandorten", so Landeshauptmann Peter Kaiser. Gottfried Wedenig, Bürgermeister Eberndorf: „Die Koralmbahn ist ein Jahrhundertprojekt und sehr wichtig für unsere Region. Die neue Haltestelle ist gewissermaßen das Tor zu zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind stolz darauf, als einer der ersten fit für die Koralmbahn zu sein.“

Barrierefrei und sicher

Die neue Haltestelle Mittlern ist zur Gänze barrierefrei und bietet eine Park&Ride-Anlage für rund 40 Fahrzeuge sowie überdachte Abstellplätze für Fahrräder und Motorräder. Um schnell und sicher vom alten Bahnhof zur Haltestelle zu gelangen, wurde eine eigene Straße errichtet. Eine neue Buswendeschleife stellt außerdem sicher, dass die Haltestelle auch öffentlich angeschlossen werden kann.

Mit Rücksicht auf die Umwelt

Die Arbeiten entlang der Koralmbahn wurden mit zahlreichen Umweltschutzmaßnahmen – von Lärm- und Erschütterungsschutz, Schutz von Lebensraum der Tiere, Rekultivierungen bis Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen – vorgenommen. In unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen Haltestelle Mittlern entsteht eine 850 Quadratmeter große Bienenwiese. Auch der Globasnitzbach wurde behutsam umgelegt bzw. seine Bewohner sorgsam umgesiedelt, wie zum Beispiel Fische oder seltene Steinkrebse. Der neue Verlauf konnte sich mittlerweile zu einem echten Naturjuwel entwickeln.

Zur Sache

Die Koralmbahn ist eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. In 45 Minuten reist man künftig von Graz nach Klagenfurt: 130 Kilometer neue Strecke, 47 Tunnelkilometer, über 100 Brücken und 23 moderne Bahnhöfe und Haltestellen. Nach der Fertigstellung dauert es von Wolfsberg nach Klagenfurt nur mehr 41 statt 80 Minuten, und vom neuen Bahnhof St. Paul im Lavanttal nach Klagenfurt etwa 22 Minuten.