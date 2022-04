Heute kam es in Bad Eisenkappel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 75 Jähriger Völkermarkter über eine Böschung stürzte und 20 Meter in die Tiefe fiel.

BAD EISENKAPPEL. Heute gegen 17.00 Uhr, lenkte ein 75 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt seinen PKW auf einer abschüssigen und regennassen Zufahrtsstraße zur Ebriacher Landesstraße in der Gemeinde Bad Eisenkappel talwärts. Dabei rutschte er laut seinen Angaben in einer Kurve vom nassen Bremspedal ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.



Hubschrauber-Rettung

In weiterer Folge stürzte er mit dem PKW über eine nahezu senkrechte Böschung etwa 20 Meter ab und kam am Dach zu liegen. Der Verletzte musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwrack geborgen und vom Rettungshubschrauber C 11 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt gebracht werden.

Feuerwehreinsatz

Der total beschädigte PKW wurde von den anwesenden Feuerwehren mittels Seilwinde zurück auf die befestigte Zufahrtsstraße gezogen und gesichert abgestellt. Im Einsatz standen die FF Bad Eisenkappel, Mikauzhof, Rechberg und Gallizien mit ca. 50 Mann.