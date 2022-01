Im neuen Jahr sind viele Projekte geplant. Eines dieser Projekte soll ganz besonders für die Region werden.

VÖLKERMARKT. Peter Plaimer vom Verein Regionalentwicklung Südkärnten sprach mit uns über ein paar Projekte und eine Herzensangelegenheit.

Tatendrang

Für 2022 sind einige Projekte geplant, eines dieser Projekte ist die Errichtung einer Aussichtsplattform am Wildensteiner Wasserfall in Gallizien. Weiter geht es mit der Kompostieranlage in Eberndorf, die in Kooperation mit der Gemeinde Sittersdorf errichtet wird. Ebenso gehört die Mobilitätszentrale am Bahnhof Kühnsdorf zu diesen Projekten. Der Skaterpark in Völkermarkt zählt ebenso dazu. Die Aufgabe des Vereins Regionalentwicklung Südkärnten ist es hier, die nachhaltige, regionale und integrative Entwicklung des Bezirks Völkermarkt mit seinen 13 Gemeinden zu fördern. Aus diesem Grund unterstützt man hier die Gemeinden bei diversen Projekten, die dieses Jahr bis Ende Februar eingereicht werden können.

Immer weiter

Das Projekt "Biotop Blühendes Lavanttal" wurde bereits umgesetzt, dieses Jahr soll es auf den Bezirk Völkermarkt ausgeweitet werden. Derzeit wird jedoch noch ein Projektpartner gesucht, um das grüne Projekt umsetzen zu können. Auch der Ausbau des Breitbandinternets im Bezirk wird von dem Verein um Peter Plaimer gefördert und unterstützt. "Die aktuellen Projekte sind Teil der laufenden Entwicklungsstrategie und gerade sind wir dabei, die Strategie für die nächste Förderprogrammperiode, das sind die Ziele für die nächsten sieben Jahre, zu definieren", erzählt Valentin Blaschitz, Obmann des Vereins Regionalentwicklung Südkärnten in Völkermarkt.

Brücken bauen

Die Lippitzbachbrücke soll ebenfalls neues Leben eingehaucht bekommen. "Wir wollen ein Konzept erarbeiten, um aus der Lippitzbachbrücke ein Ausflugsziel zu machen. Mir persönlich ist das ein Anliegen. Gedacht ist hier, die Brücke durch Kunst zum Ausstellungsraum und gleichzeitig zur Begegnungszone zu machen. So wird auch die Verbindung zwischen Ruden und Bleiburg nochmals gestärkt", führt Rudens Bürgermeister Rudolf Skorjanz aus. Die Brücke, die 1895 errichtet wurde, sollte ja bereits abgerissen werden. Hier sei laut Peter Plaimer die Kooperation zwischen der Kulturabteilung des Landes, des Referats für Regionalentwicklung und der Brückenbauabteilung, sowie der Gemeinden Ruden und Bleiburg gefragt. Durch die Einreichung des Konzepts erhofft man sich nicht nur die Erhaltung und Sanierung der Brücke, sondern auch einen Mehrwert für die Bevölkerung.