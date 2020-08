Maibaumversteigerung in Reifnitz bei St. Peter am Wallersberg

Wie alle Jahre wurde auch heuer der Maibaum von Reifnitz bei St. Peter am Wallersberg im Zuge einer Grillfeier versteigert. Der „Auktionator“ Kurt Frager konnte dabei eine beträchtliche Summe erzielen und der Maibaum ist schlussendlich auch in Reifnitz bei Andreas Schildberger geblieben.

Mit dabei ua 3.LT-Präsident Josef Lobnig, StR Gerald Grebenjak, StR Hans Steinacher und GR Reinhard Schildberger, die für diese Veranstaltung eine Unterstützung an Johann Marko übergaben.