Zu einem kuriosen, aber nicht minder ernsten Vorfall, kam es am vierten Adventsonntag im Bezirk Völkermarkt.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Ein 17-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Völkermarkt und vier weitere junge Erwachsene aus dem Bezirk Völkermarkt in einem Alter von 19 und 18 Jahren produzierten am vierten Adventsonntag in der Wohnung der 47-jährigen Mutter der 17-jährigen selbstgebackene Muffins, versetzt mit Cannabis. Nachdem die fünf Personen die Wohnung verlassen hatten, nahm die Mutter am Nachmittag des 19. Dezember einen dieser Muffins zu sich und musste mit Bewusstseinsstörungen in das LKH Wolfsberg eingeliefert werden. Mittlerweile wurde die 47-jährige bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Die jungen Erwachsenen werden auf freiem Fuß angezeigt.