BEZIRK VÖLKERMARKT. Kürzlich hat die Unterkärntner Band "die Stockhiatla" ihre neue Single "My Love" veröffentlicht. Allein in den ersten zwei Tagen nach der Veröffentlichung wurde das Video mehr als 30.000 Mal aufgerufen, in den Charts hat es die Single auf Platz zwei geschafft. Mittlerweile wird das Lied auch auf dem Radiosender Ö3 gespielt.



Lust auf Sommer



"My Love" ist eine musikalische Liebeserklärung an den Sommer. "Summer Vibes, Strände und unvergessliche Sommernächte am Wörthersee, so stellen wir uns einen perfekten Sommer vor", erklärt Christoph Skuk von den "Stockhiatlan". Kontinente, Wüsten oder Stürme werden zu winzigen Zeitgenossen und sogar die Antarktis passt in ein Glas Gin. Ganz im Gegensatz zu der Liebe, die am Dancefloor oder in der Strandbar kursiert. "Der neue Titel hat das Potential die heimischen Locations zum Beben zu bringen", freut sich Skuk. Pop-Beats und Stockhiatla vereint mit akustischen Instrumenten beschreibt den Sound der Band am Besten. Mit der neuen Single leiten die fünf Musiker die Sommerferien in Kärnten ein und geben schon jetzt einen Vorgeschmack auf unvergessliche Sommernächte. Vor Covid-19 standen die fünf Musiker bis zu 20 Mal pro Monat gemeinsam im deutschsprachigen Raum auf der Bühne und absolvierten ihre Live-Shows.