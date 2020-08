Seitens der Stadtgemeinde wurde in die Sicherheit der Schüler investiert.

VÖLKERMARKT. Auf Initiative der SPÖ-Gemeinderatsmitglieder wurde der bereits errichtete neue Schulweg in St. Peter am Wallersberg jetzt für die Volksschule sicherer gemacht. Gerade rechtzeitig in der Sommerpause und noch vor Schulbeginn, wurde seitens der Stadtgemeinde Völkermarkt mit den Mitarbeiter des Bauhofes ein entsprechender stabiler, wetterfester Handlauf angebracht. "Damit ist nunmehr, ein sicheres Begehen der Strecke für die Kleinsten möglich", so der Bürgermeister Markus Lakounigg. Dieses Projekt war schon auf der Warteliste, musste aber Corona-bedingt verschoben werden. Die Verbesserung der Kindersicherheit ist auch der Schulreferentin Edeltraud Gomernik-Besser ein wichtiges Anliegen welche sich ebenfalls erfreut über die jüngste Investition in St. Peter am Wallersberg zeigt. "Einen sicheren Weg von der Ausstiegsstelle zum Schulgebäude zu schaffen hat auch trotz enger budgetärer Rahmenbedingungen Priorität", so der Bürgermeister.