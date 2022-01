"Charmer Sheikh" macht im neuen Jahr auch Halt in Völkermarkt.

VÖLKERMARKT. Am Samstag, dem 15. Jänner 2022, um 20.30 Uhr präsentieren sich die beiden Musiker Vukašin Miškovič und Klaus Lippitsch im STEP Völkermarkt.

Frei von allem

Vukašin Mišković & Klaus Lippitsch ist ein serbisch-österreichisches Duo. Der Sound dieser beiden Künstler lässt auf spezielle Art klassische und E-Gitarre mit Percussion und Effektgeräten verschmelzen. Ihre Musik entführt das Publikum in eine einzigartige musikalische Welt, frei von festgelegten Trends oder Stilen, und lädt zum Tanzen ein. Nach dem Sommerkonzert am "silkroad-festival" in Hamburg präsentieren sich die beiden Musiker nun im STEP Völkermarkt. Vukašin Mišković, geboren in Serbien im Jahr 1980, studierte an der Kunstuniversität Novi Sad. Er ist mehrmaliger Preisträger des Landeswettbewerbs in Serbien und Laureat des Wettbewerbs “Pietro Ligure“. Klaus Lippitsch ist Schlagzeuger, Percussionist und Klangkünstler. Er hat ein Musikstudium in klassischem Schlagzeug am Landeskonservatorium Klagenfurt absolviert. Die Plätze sind limitiert, Anmeldung ist erforderlich: www.bystep.at oder telefonisch unter 0676/6094050. Es gelten die jeweils auf Grund der Corona-Krise von der Bundesregierung, beziehungsweise vom Land Kärnten erlassenen Bestimmungen. Eintrittspreise und Karteninfos findet man ebenfalls online.