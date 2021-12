Der Musikverein Möchling-Klopeiner See hat eine CD mit Livemitschnitten seiner Neujahrskonzerte zusammengestellt.

ST. KANZIAN. Traditionell empfängt der Musikverein Möchling-Klopeiner See sein Publikum musikalisch im neuen Jahr. 2021 wurde das Konzert coronabedingt ins Internet verlagert und nachdem jetzt der neuerliche Lockdown die Vorbereitungen unmöglich gemacht hat, mussten die Musiker schweren Herzens auch die Neujahrskonzerte 2022 absagen.

Livemitschnitte ab 2014

"Da aber ein guter Start ins neue Jahr nur mit Musik erfolgen kann, haben wir uns dazu entschlossen, eine ,Best-of'-CD aus Livemitschnitten der letzten Konzerte beginnend ab 2014 zu erstellen", erklären Obmann Christoph Tanzer und Kapellmeister Klaus Kniely. Die 15 Musikstücke bilden ein breites Spektrum aus dem Repertoire der Neujahrskonzerte ab. Die CD kann bei allen Mitgliedern des Musikvereins Möchling-Klopeiner See sowie direkt über die Kommunikationskanäle der Kapelle auf Social Media-Plattformen und die Homepage www.musikverein.biz bestellt werden.

Open-Air-Präsentation

Ein Livekonzert ist zwar nicht möglich, aber im Rahmen einer Open-Air-Präsentation und unter Einhaltung aller Vorgaben werden die Musiker ihre Neujahrskonzert-CD persönlich vorstellen: Am 1. Jänner 2022 ab 14 Uhr am Vorplatz vor dem K3 in St. Kanzian.

Diese Präsentation bildet auch den Auftakt für ein ganz besonderes Jahr: 2022 feiert der Musikverein Möchling-Klopeiner See sein 40-Jahr-Jubiläum.