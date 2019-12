Am KUCHERHOF in Niederdorf bei Greuth (Gemeinde Völkermarkt, Pfarre Tainach) fand am Stephanietag bereits zum 6. Mal die Segnung der Pferde statt. Bei herrlichem Sonnenschein - es war frühlingshaft warm - begannen wir um 11.00 Uhr mit der Segensandacht am Gelände des KUCHERHOFES. Einleitende Worte zum Stephanietag, Kyrie-Texte, eine Lesung, Gebete, die Segensgebete für Brot, Hafer und Pferde, Fürbitten, das Vater Unser, das abschließende Segensgebet, das "Gebet eines Pferdes" sowie der Segen Gottes bildeten die Inhalte der Segensandacht. Hernach wurden alle Pferde und auch alle anderen Tiere - Schafe, Ziegen, ein kleiner Hund, Ziegen - mit Weihwasser besprengt, die Pferde bekamen Hafer und Brot. Für alle Leute gab es Tee, Glühwein und sehr viele Kekse sowie Kuchen und Reindling. Organisiert wird die Pferdesegnung von Doris Vilanek vom Kucherhof und ihrer Familie. Die Segensandacht und Segnung der Pferde wird gestaltet von Christiana Potocnik. Allen, die die Pferdesegnung unterstützen und immer wieder mit ihren Pferden zum Kucherhof kommen, allen, die am Kucherhof mit Pferden arbeiten und trainieren ein herzliches Vergelt's Gott und Gottes Segen! Es ist auch schön anzusehen, dass seit dem Start dieser Segensfeier am 26. Dezember 2014 sehr viele treue Stammgäste immer da sind, ein sehr schönes Zeichen der Verbundenheit!

Alle Fotos: Corin Vilanek - ausgezeichnet!!! DANKE!!!