PETZEN. Der Geopark Karawanken veranstaltet in diesem Winter erstmals Schneeschuhwanderungen zum Sonnenaufgang auf der Petzen. Die nächste Wanderung ist unter den geltenden Regelungen am 2. Jänner 2022 geplant. Für die Teilnahme sind eine Anmeldung und ein 2G-Nachweis erforderlich, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind immer wochentags zwischen 10 und 15 Uhr bis spätestens Freitag vor der Wanderung um 12 Uhr möglich: Geopark Infozentrum, Tel. 04238/8239-15 oder an office@geopark-karawanken.at

Die Schneeschuh-Sonnenaufgangswanderung mit dem Schwierigkeitsgrad Mittel beginnt um 5 Uhr mit Treffpunkt bei der Talstation der Petzen Bergbahnen, Dauer bis 9 Uhr. Gehzeit sind dreieinhalb Stunden.