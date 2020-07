Im Rahmen einer Lehrstunde waren kürzlich die Schüler der 3a und 3b der Europaschule St. Michael beim Bienen-Infopoint des Bienenzuchtvereines St. Michael eingeladen.

ST. MICHAEL OB BLEIBURG. Das idyllische Fleckchen Erde in der Nähe des Kletterturms ist ein Ort, an dem Kinder als auch Erwachsene in vielfältiger Weise mit der Natur, besonders aber noch mit der Thematik "Bienen" in Berührung kommen. Die Vertreter des Bienenzuchtvereines Karl Gril und Obmann Hanzej Bricman sowie die Obfrau des Landwirtschafts-Ausschusses und Mitinitiatorin des Bienen-Infopoints Gemeindevorstand Doris-Grit Schwarz freuten sich sichtlich, den von den Klassenlehrerinnen Betina Smrtnik und Josefine Kadisch bestens vorbereiteten und interessierten Schülern viel Wissenswertes über den Bienenschutz und die Imkerei zu vermitteln. Die Kinder lernten dabei die verschiedenen Nahrungsquellen (Kräuter, Wiesentypen) der Insekten kennen und durften auch einen Blick auf ein echtes Bienenvolk werfen und sich die Bienenkönigin einmal aus der Nähe ansehen. Die Gemeinde Feistritz ist auf dem Gebiet des Bienen- und Artenschutzes eine Vorzeigegemeinde, da auch mit der Aktion "Feistritz blüht auf" viel für die Sensibilität und das Verständnis für diese Thematiken erreicht werden konnte. Um Wildbienen und andere Insekten Nistplätze und Schutz zu gewähren erhielten die Schüler und auch beide Lehrerinnen von Doris-Grit Schwarz ihr eigenes Insektenhotel für den Garten zu Hause. Dieses Geschenk wurde liebevoll von Anja Carmen und Monika Prikrznik hergestellt und von der REgi Feistritz mit Vizebürgermeister Vladimir Smrtnik an der Spitze, gesponsert.