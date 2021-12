Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Dienstag im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel.

BAD EISENKAPPEL. Am 28. Dezember 2021 um 3:00 Uhr fuhr ein 57-jähriger Völkermarkter mit seinem Pkw auf der Luscha Straße (L 130) in Richtung Bad Eisenkappel. Im Auto befand sich auch sein 19-jähriger Sohn. Aus bislang unbekannter Ursache kam er im Bereich Leppen, Gemeinde Bad Eisenkappel, Bezirk Völkermarkt, rechts von der Fahrbahn ab, rutschte ins Bachbett und dort unter einer Brücke durch. Erst nach der Brücke kam der PKW am Dach liegend zum Stillstand. Vater und Sohn konnten sich aus dem Fahrzeug befreien. Der Vater blieb unverletzt, der Sohn wurde leicht verletzt. Der PKW wurde von der FF Bad Eisenkappel mit insgesamt 20 Einsatzkräften geborgen. Ein Alkotest verlief negativ.