In der Gemeinde Bad Eisenkappel kam es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall, der offenbar glimpflich endete.

BAD EISENKAPPEL. Ein 17-jähriger Bursche aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte am Freitag gegen 15 Uhr seinen Pkw auf der L 131 Trögerner Straße, aus Richtung Bad Eisenkappel kommend in Richtung Ebriach. Er befand sich allein im Fahrzeug, war angegurtet und auf dem Heimweg von der Arbeit. Auf Höhe des Streckenkilometers 2,600 ist er nach eigenen Angaben aufgrund von Übermüdung kurz „eingenickt“. In weiterer Folge hat er den Wagen verrissen, sei dabei ins Schleudern geraten und nach links über den dortigen Abhang etwa drei Meter tiefer ins Bachbett des Ebriachbaches (niedrig führendes Wasser) gefahren.

Im Bachbett

Letztendlich blieb das Fahrzeug mit dem Unterboden an einem großen Wurzelstock mit der Fahrerseite Richtung Bachbett hängen. Der 17-jährige konnte noch selbständig aus dem Fahrzeug steigen. Die Verständigung der Rettung wurde verweigert – er werde selbständig mit der Mutter einen Arzt aufsuchen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Auto wurde von der FF Bad Eisenkappel aus dem Bachbett geborgen. Die L 131 Trögerner Straße war im Bereich der Unfallstelle bis zum Abschluss der Fahrzeugbergung in der Zeit von ca. 15:20 bis ca. 15:45 Uhr total gesperrt, es bestand keine Umleitungsmöglichkeit.