Chefinspektor Gerald Grebenjak klärt auf, was bei der Verwendung von Pyrotechnik zu beachten ist.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Heute Nacht wird im ganzen Bezirk das neue Jahr begrüßt. Oft und gerne wird das mit einem Feuerwerk gemacht. Doch gibt es auch bei Feuerwerken einige Vorschriften, die man vor der Verwendung beachten sollte. Gerald Grebenjak, Kommandant der Polizeiinspektion Völkermarkt, klärt auf.

Keine Feuerwerkskörper

"Im Rahmen der Prävention darf seitens der Polizei in Erinnerung gerufen werden, dass der Besitz von pyrotechnischen Gegenständen gesetzlichen Altersbestimmungen unterliegt", erklärt Grebenjak. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt: Sie dürfen weder Feuerwerkskörper besitzen noch diese verwenden. "Auch pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F1, das sind Feuerwerkskörper, die eine eher geringe Gefahr darstellen und in geschlossenen Bereichen verwendet werden können und Feuerwerkskörper, die auch innerhalb von Wohngebäuden verwendet werden können, dürfen nicht von unter Zwölfjährigen in Gebrauch genommen werden."

Kategorien nachlesbar

Ab zwölf Jahren ist der Besitz und die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 erlaubt. "Das sind Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen, einen geringen Lärmpegel besitzen und die zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen sind", erklärt der Kommandant der Polizeiinspektion Völkermarkt. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 und F4 dürfen nur von Personen ab 18 Jahren und zudem nur aufgrund einer besonderen Bewilligung besessen und verwendet werden. "Die jeweiligen Kategorien sind deutlich sichtbar an den pyrotechnischen Gegenständen angebracht", erklärt Grebenjak.

Vermehrte Kontrollen

Weiters ist die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 in Ortsgebieten sowie innerhalb und in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Gotteshäusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen sowie Tierheimen und Tiergärten verboten.

"Seitens der Polizei wollen wir durch Aufklärung und Information dazu beitragen, dass es zum einen zu keinen Gesetzesübertretungen oder sogar Verletzungen kommt und zum anderen vermeidbare Belästigungen und Gefährdungen verhindert werden. Wir werden auch vermehrte und spezielle Kontrollen in diesem Zusammenhang vornehmen", kündigt der Völkermarkt Gerald Grebenjak an.